LIVE. Le warm up ! - Suivez en direct la première journée du Grand Prix de France au Castellet

Les organisateurs attendent 65.000 spectateurs dimanche, quand la préfecture attend 150.000 personnes dans le Var entre jeudi et dimanche.

Coulisses, ambiance dans les paddocks-tribunes-à côté du circuit, rencontres avec les supporters et les pilotes, insolites... Jusqu'à dimanche, entrez pour la première fois dans les conditions réelles de la course avec le Warm up de Var-matin.

Vivez avec nous en direct ce premier grand événement! Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et petites vidéos sur redaction-web@varmatin.com. Nous les publierons sur notre site.

