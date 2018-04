Les 4 nouveautés du Grand Prix de Monaco 2018

Après la direction de course en 2016 et la loge princière en 2017, l’Automobile club de Monaco livre cette année douze nouveaux stands pour les écuries. Ils sont en cours d’installation sur le quai Albert-Ier. Le président Boeri en est très fier: "Ils ont la même surface au sol, 150 m2, mais un niveau de plus qu’auparavant. Nous passons ainsi de 300 m2 à 450 m2 par stand. Ces stands ont le même look que la direction de course, ce qui sera du meilleur effet sur le plan esthétique. Et dans les écuries, à qui nous avons soumis le cahier des charges, tout le monde semble heureux. C’est une bouffée d’oxygène parce que les anciens stands commençaient vraiment à dater."

Coût de cette ligne de stands flambant neuve: un peu plus de 2 millions d’euros. Les douze stands sont stockés à la Brasca. Depuis hier, ils sont progressivement installés sur le port. Il faudra 120 semi-remorques pour les livrer.

2. L’orchestre des carabiniers