Le prince Albert-II salue le "talent, l'esprit de perfectionniste et la détermination" de Charles Leclerc

En gagnant la confiance de la Scuderia Ferrari, Charles "L’éclair" a provoqué une onde d’émotions et de fierté dans toute la Principauté. Ce mardi, le prince Albert II a tenu, spontanément, a salué la trajectoire de ce "garçon à la personnalité très attachante", "proche et disponible avec les Monégasques", dont il perçoit une "détermination" sans faille "à donner raison" à ceux qui ont cru en lui.

Ce qu'il a ressenti face à cette nomination

"Je suis bien entendu ravi, comme tout le monde en Principauté. Je dois vous avouer que je le savais depuis quelques jours, puisque Charles a eu la gentillesse de m’appeler alors que j’étais en Chine [pour une visite d’État, ndlr] pour me prévenir que c’était imminent. J’ai beaucoup apprécié le fait qu’il me l’annonce lui-même et que je ne sois pas surpris d’apprendre ça par les médias."

Ce qu'il a dit à Charles Leclerc

"Que j’étais hyper content pour...