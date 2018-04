Le Grand Prix de Monaco sera plus spectaculaire et plus sûr

L’Automobile Club de Monaco, ses cadres et ses bénévoles, sont fin prêts. Prêts à impressionner le monde de leur savoir-faire lors des Grands Prix Historique et de Formule 1 en mai prochain.

Deux rendez-vous imminents qui font l’objet de quelques modifications sur, et en dehors, de la piste.

La première, et la plus commentée ces dernières semaines, concerne les grid girls. Elles seront bien là mais avec un nouveau statut. Elles ne seront surtout plus seules à accompagner les pilotes.

"À 14h56, avant le départ, les Carabiniers joueront l’hymne monégasque face aux pilotes, qui seront accompagnés d’une dizaine d’enfants sélectionnés par l’âge et par la taille", a précisé Christian Tornatore, mardi soir à l’espace Léo-Ferré lors de la réunion générale annuelle préalable aux Grands Prix.

"Je pense que le record de Räikkönen sera battu"

Une grand-messe durant laquelle le commissaire général de l’ACM a salué la création de 12 nouveaux stands aussi esthétiques que spacieux et dévoilé quelques ajustements techniques.

Outre le fameux halo de protection axial habillant désormais les monoplaces de Formule 1 ou l’augmentation du volume sonore, Christian Tornatore a aussi confié attendre le choix du manufacturier Pirelli quant à l’utilisation, ou non, de pneus hypertendres. "Si c’est le cas, je pense que le record de Räikkönen (en 2017) sera battu."

Côté piste, de nombreux aménagements ont été réalisés pour le confort et la sécurité des pilotes et commissaires, ou de ces derniers dans leur cohabitation avec les cadreurs télé.

Le vibreur qui suit Sainte-Dévote a également été "prolongé de six mètres car les pilotes ont des trajectoires beaucoup plus tendues et sortent beaucoup plus loin dans le virage. L’année dernière, ils sont “tombés” du vibreur et deux ont crevé. On peut considérer que c’est de notre faute."

Voilà le secret de l’ACM: la remise en question permanente malgré le statut reconnu de référence.

Ah, au fait, pensez à régler vos montres. La FIA a repoussé les highlights du Grand Prix, y compris le départ, d’une heure cette saison.

