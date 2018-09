Formule1: le Monégasque Charles Leclerc remplacera Kimi Räikkönen chez Ferrari en 2019

A 21 ans, et après une seule saison d’apprentissage en Formule 1, le prodige monégasque du volant sera le nouveau coéquipier de Sebastian Vettel au sein de la mythique Scuderia qui a choisi de le promouvoir en remplacement de Kimi Räikkönen.

"Pendant toutes ces années, la contribution de Kimi à l'équipe (...) a été fondamentale", écrit le team principal de la Scuderia Maurizio Arrivabene. "Il a joué un rôle décisif dans la croissance de l'équipe et a toujours eu l'esprit d'équipe. Il restera à jamais dans l'histoire de la famille Ferrari", ajoute-t-il.

Räikkönen (38 ans) a remporté 20 Grands Prix et est monté à Monza, début septembre, sur son 100e podium, après avoir signé la veille sa 18e pole position. Leclerc, qui débute en F1 cette saison chez Sauber, est membre de la Ferrari Driver Academy et couvé par la Scuderia depuis plusieurs années.

Le jeune Monégasque Charles Leclerc, 20 ans, remplacera en 2019 dans l'écurie Ferrari le Finlandais Kimi Räikkönen, le champion du monde de Formule 1 en 2007 qui lui retourne chez Sauber, ont annoncé mardi les deux écuries concernées.

Ambassadeur de la Principauté

Cette fois, c’est sûr, il le tient. Ce volant Ferrari dont Charles Leclerc rêvait depuis sa plus tendre enfance, le jeune ambassadeur de la Principauté vient de l’obtenir. Adieu Alfa-Romeo Sauber, bonjour Maranello ! En 2019, sur les circuits du F1 Circus, celui-ci pilotera bel et bien une rutilante monoplace frappée du légendaire « cavallino rampante ». Avec dans son viseur l’ambition légitime de décrocher un premier succès au top niveau. Et pourquoi pas le titre suprême?

Jalonnée de deux couronnements aux étages GP3 (2016) et F2 (2017), l’ascension météorique de l’étoile filante de la galaxie rouge, membre de la Ferrari Driver Academy depuis deux ans et demi, n’en finit plus d’accélérer…

Il y a douze mois, Leclerc bagarrait encore dans l’antichambre de la "Formule Reine", en attente d’un sacre qui lui tendait les bras et d’une titularisation amplement méritée chez Sauber pour faire ses premiers pas dans la cour des grands. Aujourd’hui, le voilà bombardé pilote d’élite, successeur de pointures telles que Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Alain Prost et Michael Schumacher. Coéquipier de Sebastian Vettel en lieu et place d’une figure du paddock, le vétéran Kimi Räikkönen (38 ans), champion du monde 2007, qui fera lui le chemin inverse l’an prochain pour retrouver Sauber, l’équipe de ses débuts en F1.

Le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport avait annoncé dès le mois de juin la signature d’un contrat de deux ans scellant la future promotion du débutant d’emblée vu à son avantage (6e à Bakou, 9e en Autriche, 10e à Barcelone, à Montréal et au Castellet). Accord remis en cause après le décès cet été du président de Ferrari, Sergio Marchionne, fervent supporter de Leclerc.

Alors qu’on l’annonçait rempiler dans les rangs de l’écurie suisse, ou convié à prendre le baquet de Romain Grosjean chez Haas, autre team motorisé par la Scuderia, le Monégasque a vu la roue tourner une nouvelle fois en sa faveur récemment lors du Grand Prix d’Italie où John Elkann, le nouveau patron du cheval cabré, s’est définitivement décidé à jouer la carte jeune.

A 21 ans à peine, la pépite du Rocher négociera ainsi un nouveau virage l’an prochain, cette fois dans l’habit de lumière rouge. Premier rendez-vous fixé le 17 mars 2019 à Melbourne, sur la grille de départ du GP d’Australie. En pole position ?