Dans les paddocks, tout l'esprit de l'Historique

On connaît le microcosme de la Formule 1. Où il fait bon se pavaner dans les stands et sur les yachts. Où les pilotes, excepté pour la séance de dédicaces, sont cloîtrés dans une bulle, quatre jours durant. Au Grand Prix historique, le décor est le même, à quelques affiches publicitaires près, mais la passion et la nostalgie prennent définitivement le dessus sur l'ostentation.



« En F1, les pilotes sont starisés et au centre de toutes les attentions. Là, ce sont les vieilles voitures qui cristallisent les regards. On peut discuter très facilement avec ceux qui les chouchoutent », résume justement Beat Mühry, un touriste...