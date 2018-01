Daniel Elena quitte le Dakar avec une fracture du coccyx

Le 40e Dakar va quitter le Pérou sans eux. Pari perdu pour Sébastien Loeb et Daniel Elena! L’ambition des nonuple champions du monde des rallyes, qui espéraient enfin remporter le plus célèbre des raids tout terrain, à l’occasion de la troisième et dernière participation de Peugeot, s’est en effet fracassée dans les dunes surplombant l’océan Pacifique, entre San Juan de Marcona et Arequipa (5e étape).

C’était l’ultime difficulté dans le piégeux désert d’Ica avant de prendre de l’altitude en direction des plateaux perchés boliviens.

Victorieuse la veille, la 3008 DKR Maxi de l’illustre tandem a vu sa progression brisée net en tombant dans un trou.

"Au premier impact, j'avais le souffle coupé, j'avais mal au sternum", racontait plus tard le copilote monégasque, hélas contraint de déposer les armes puisque victime d’une fracture du coccyx.

"C'est surtout le choc qui m'a coupé la respiration. Mais quand le corps s'est refroidi et qu'on est remontés dans la voiture, après 2h30 d’attente (le temps qu’un camion les sortent de ce mauvais pas, ndlr), j'avais mal au niveau du coccyx. En 20 ans de carrière avec Séb', je n'étais allé que deux fois à l'hôpital. Il sait que la douleur et moi, ça fait deux. Là, il restait dix étapes et c'était impossible de continuer. Le Dakar s’arrête, c'est comme ça."

Point final en Amérique du Sud. Mais le prochain chapitre se profile d’ores et déjà à l’horizon.

Du 8 au 11 mars, les inséparables compères feront leur come-back en WRC avec Citroën sur les pistes poussiéreuses du Rallye du Mexique. "Je serai rétabli, bien sûr", promet Elena.