Charles Leclerc septième sur la grille de départ du Grand Prix de Russie de F1

Il monte, il monte, il monte... Déjà auteur de plusieurs coups d’éclat depuis ses débuts en Formule 1 il y a sept mois, Charles Leclerc vient de gravir un nouvel échelon. Ce dimanche, à 13h10, le futur coéquipier de Sebastien Vettel chez Ferrari s’élancera en effet depuis la septième position de la grille de départ.

Huitième au Castellet, neuvième en Grande-Bretagne et en Allemagne, l’enfant terrible de la Principauté va encore affoler le chrono durant les qualifications du Grand Prix de Russie.

Après s’être invité dans le top 5 en Q2, profitant du double retrait des Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen, qui partiront en fond de grille à cause d’une pénalité, le pilote de l’Alfa Romeo- Sauber C37 numéro 16 a signé le 7e chrono de la Q3, à 2’’032 de la pole position conquise par Valtteri Bottas

(Mercedes)... et à seulement 6 millièmes de secondes d’un certain Esteban Ocon (Racing Point Force India), excellent 6e.

Dans l’exercice du tour rapide, le voilà donc qui mène 13 à 3 face à son voisin de stand suédois Marcus Ericsson, 10e ce samedi. Reste maintenant à "transformer l’essai". Pourquoi pas en égalant son meilleur résultat 2018 (6e en Azerbaïdjan)? Ou mieux, si affinités...

La grille de départ du Grand Prix de Russie

1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2. Lewis Hamilton (GB/Mercedes)

3. Sebastian Vettel (ALL/Ferrari)

4. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

5. Kevin Magnussen (DAN/Haas)

6. Esteban Ocon (FRA/Force India)

7. Charles Leclerc (MON/Sauber)

8. Sergio Pérez (MEX/Force India)

9. Romain Grosjean (FRA/Haas)

10. Marcus Ericsson (SUE/Sauber)