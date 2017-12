Adrien Maré se prépare pour le Dakar aux couleurs de Monaco

Un rallye mythique pour le pilote amateur, qui exerce comme agent immobilier en Principauté. Et qui s'entraine depuis un an pour relever ce défi. Un défi qu'il a mûri après être devenu champion du monde des Bajas (une discipline de vitesse tout terrain à moto) en 2015.

"Cette année, les organisateurs ont annoncé que la 40e edition serait la plus difficile jamals tracée. J'ai fait beaucoup de préparation physique, j'ai suivi un protocole avec un nutritionniste, meme si j'ai rencontré des pilotes qui m'ont dit que rien ne prépare jamais au Dakar" explique Adrien, qui fait partie de la team de David Casteu et a reçu le soutien de l'association Be You Monaco.

Ce mardi c'est un autre soutien de poids qu'a reçu le pilote. Celui du souverain, qui l'a reçu au Palais princier pour lui souhaiter bonne chance et lui offre une médaille porte-bonheur pour l'encourager pendant la course.

Les détails à lire ce mercredi dans Monaco-Matin.