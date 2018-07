VIDEO. Suivez en direct le 31e meeting Herculis de Monaco

800m: Bosse en quête de sensations, Semenya le TGV

Sur le 800m, deux attractions sont à suivre.

En premier lieu, le champion du monde en titre, Pierre-Ambroise Bosse. Perturbé par une gêne à l’ischio en début de saison, le Nantais a depuis retrouvé la santé.

Il a réussi les minima pour les championnats d’Europe de Berlin (7-12 août) et réalisé son meilleur temps de la saison à Paris le 30 juin (1’45’’19). Il cherche désormais à récupérer sensations et vitesse.

Ça tombe bien, c’est en Principauté qu’il avait claqué le record de France en 2014 (1’42’’53). Et la concurrence des fusées Lewandowski (vice-champion d'Europe), Amos (vice-champion olympique en 2012) et Ordonez (meilleur européen) devrait l’aider.

Chez les dames, la Sud-Africaine Caster Semenya, qui marche toujours autant sur l’adversité, s’est positionnée cette saison à moins d’une seconde (1’54’’25) du record du monde de Kratochvilova (1’53’’28), vieux de 35 ans.

Autant dire qu’elle ira encore très vite vendredi.

110m haies: Martinot-Lagarde de retour

Pascal Martinot-Lagarde est bel est bien de retour. Le Français, forfait l’an dernier aux Mondiaux à cause d’une blessure au pied gauche, vient d’obtenir son meilleur temps de l’année à Londres lors de la toute nouvelle World Cup (13’’22).

Il n’est pas encore à son meilleur niveau (record de France décroché à Monaco il y a quatre ans en 12’’95) mais la confiance revient petit à petit. Celui qui a reconquis le titre de champion de France, quatre ans après sa dernière couronne, est donc à surveiller de près.

200m: Lyles défie Guliyev

Le chrono devrait avoir le tournis sur le 200m. L’espoir américain Noah Lyles (20 ans), qui veut "finir l’année invaincu" et qui a battu son record personnel en mai (19’’69), compte montrer les crocs.

Une sacrée bataille s’annonce avec le champion du monde en titre de la distance, Ramil Guliyev. Le Turc est parvenu à redescendre sous les 20’’ cette saison pour la deuxième fois de sa carrière (19’’90 à Oslo le 7 juin) après ses 19’’88 de 2015.

Depuis, il lorgne sur le record d’Europe de l’Italien Pietro Mennea (19’’72). Cette marque historique (1979) peut-elle tomber sur le Rocher? Ça aurait de la gueule.

100m: Schippers face aux Ivoiriennes

Une course à l’allure d’une finale mondiale. C’est de la sorte que se dessine le 100m dames.

La championne du monde du 200m, la Batave Dafne Schippers, voudra contenir les Ivoiriennes Marie-Josée Ta Lou (vice-championne du monde du 100 et du 200m et meilleure performance mondiale de l’année avec ses 10’’85) et Murielle Ahouré (10’’90 cette saison).

A la bagarre également, la Jamaïquaine Elaine Thompson (10’’93) veut rappeler qu’elle a plané sur le sprint aux Jeux il y a deux ans, avec l’or sur les distances reines.

Mayer sur le poids et les haies

Outre Bosse, un autre champion du monde tricolore est de la partie à Herculis: Kevin Mayer. La star du décathlon s’aligne sur le poids ce soir (19h15), avec le Niçois Frédéric Dagée, puis sur le 110m haies demain, aux côtés des patrons de la discipline (Ortega, Shubenkov, Merritt et Baji).

Deux épreuves où le natif d’Argenteuil pourrait battre à nouveau ses records personnels, comme il l’a fait en juin à Paris (16,51m au poids, 13’’71 sur les haies). Bref, l’athlète le plus complet du circuit ne voyage jamais à vide.

Programme et billetterie

Ce jeudi 19 juillet, port Hercule:

18 : lancer du poids (F)

19h15: lancer du poids (H)

L’accès aux tribunes sera gratuit

Vendredi 20 juillet, au Louis-II:

19h15: cérémonie d’ouverture avec le DJ Martin Solveig

19h35: saut à la perche (F)

19h45: 1.000m

20h03: 400m (F)

20h05: triple saut (H)

20h10: saut en hauteur (H)

20h15: 800m (H)

20h25: 100m haies (F)

20h35: 3.000m steeple (F)

20h50: 100m (F)

21h: 1.500m (H)

21h15: 110m haies (H)

21h25: 800 m (F)

21h35: 200m (H)

21h45: 3.000m steeple (H)

22h05: cérémonie de clôture avec Martin Solveig

Ouverture des portes à 19h15

Billets à partir de 10 euros, aux guichets du stade Louis-II de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 ou sur le site monaco-diamond-league.com.