Un chef-d'oeuvre de Chagall estimé à 2 millions € à Monaco

Le compte à rebours a commencé pour les collectionneurs fortunés. Le 6 mai, un chef-d'œuvre unique de Marc Chagall (1887-1985) sera mis en vente par l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC). Cette œuvre vibrante est la propriété d'un collectionneur privé de la région. Elle est d'autant plus exceptionnelle qu'elle est présentée pour la toute première fois aux enchères. Estimé entre 1,8 et 2,2 millions d'euros, le tableau s'intitule « La famille », un thème particulièrement cher et repris par Chagall, et souvent empreint chez lui d'une profonde nostalgie. Le maître a peint la toile entre 1978 et 1980. Il s'y représente lui-même au premier plan, aux côtés de sa première femme Bella, épouse adorée décédée en 1944...