Les galeristes lancent la première semaine de l'art en Principauté

Son idée est de "promouvoir la scène artistique de Monaco et en faciliter l’accès". Laura de Jonckheere a eu l’idée il y a quelques mois, après l’ouverture de sa galerie d’art au Larvotto, de fédérer les professionnels du domaine pour créer, comme dans les capitales européennes, une semaine de l’art en Principauté. Et une quinzaine de galeries ont répondu à l’idée pour lancer la première Monaco Art Week.

du 26 au 29 avril prochain

Rendez-vous fixé du 26 au 29 avril où les galeries présenteront des travaux divers d’artistes qu’elles représentent. Deux dans le quartier de la Condamine (L’entrepôt et nm>contemporay), trois avenue Princesse-Grace (Kamil Art Gallery, 11 Columbia, De Jonckheere) et le reste à Monte-Carlo: M.F.Toninelli Art Moderne, Opera Gallery, Grippaldi, Wannenes Art Contact, A.Pallesi Art Gallery, Moretti Fine Art,, Retelet. Un casting auquel s’associent les maisons d’art Artcurial, Sotheby’s et l’Hôtel des ventes de Monte-Carlo.

Objectif affiché: profiter de l’émulation artistique printanière fin avril. Les Ballets en représentation, le Printemps des arts, le salon Art Monte-Carlo. Autant d’événements à se greffer pour inciter les visiteurs à venir dans les galeries, souvent considérées comme difficiles d’accès pour le grand public.

Pour cette première édition, l’équipe avoue ne pas avoir fait de sélection ni donné d’orientation à la manifestation.

"MONTRER L’ÉCLECTISME"

"Nous voulons montrer un paysage culturel éclectique à Monaco. Ce qui fait la force et la richesse de notre projet est de fédérer des galeries qui proposent de l’art ancien, moderne ou contemporain", souligne Laura de Jonckheere. La palette des galeries partenaires le prouve.

Une table ronde, le 29 avril, sur la thématique «Monaco, place d’art» avec notamment l’intervention du collectionneur David Nahmad complétera la proposition de cette première édition, que les organisateurs espèrent voir se pérenniser.