Les artistes monégasques Folon et Botero au programme d'une vente aux enchères à Monaco

Deux sculptures monumentales en bronze figureront dans la vente d'art organisée par l'Hotel des ventes de Monte Carlo ce dimanche au Yacht-Club de Monaco à partir de 14h30. Un centaure de presque 2 mètres de haut, signé Jean-Michel Folon et estimé entre 150.000 et 200.000 euros, et un couple dansant (haut : 140 cm), signé Fernando Botero estimé entre 800.000 et 1.200.000 euros.

"Le hasard des expertises a permis la réunion de sculptures exceptionnelles des oeuvres de deux citoyens Monégasques" explique la maison de ventes monégasque.

Au menu de cette vacation très riche, figurent également un gladiateur d’Arman grandeur nature, estimé entre 100.000 et 120.000

euros, plusieurs instantanés du Midi, trois œuvres ensoleillées d’Henri Lebasque, une grande vue de Saint-

Paul de Vence de Raoul Dufy, ou encore un Toreador de Bernard Buffet.